Chi sono i tre allievi guide alpine travolti dalla valanga

Sono stati individuati i tre scialpinisti rimasti giovedì sotto una valanga in val di Rhemes, nella zona del Gran Paradiso, in Valle d'Aosta a oltre tremila metri. Si tratta di tre allievi del corso per guide alpine della Valle d'Aosta: Lorenzo Holzknecht, di 39 anni, campione di scialpinismo, Sandro Dublanc, di 44 anni, maestro di sci di Champorcher, e il finanziere Elia Meta, di 37 anni.

Holzknecht è un campione di scialpinismo. Nato a Sondalo e cresciuto a Bormio, in carriera ha vinto un oro (in staffetta nel 2010), un argento e due bronzi ai campionati mondiali, oltre a due ori, un argento e un bronzo ai campionati europei.

Subito dopo la valanga, il responsabile della cordata, rimasto illeso, era riuscito a estrarre i tre dalla neve, ma nessuno dava segni di vita e i volti erano già cianotici. Sceso a valle e dato l'allarme, i soccorsi hanno avuto difficoltà a tornare in quota a causa del maltempo. Giovedì sera le ricerche sono state sospese per le condizioni metereologiche avverse e il sopraggiungere del buio e sono riprese oggi. Sul posto, in elicottero, il Soccorso alpino valdostano e il Soccorso alpino della guardia di finanza.