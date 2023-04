Una valanga travolge un gruppo di guide alpine in Val d'Aosta: tre dispersi

Tragedia in val di Rhemes, in provincia di Aosta. Una valanga ha travolto una cordata del corso guide alpine nella zona della Tsanteleina, cima sul confine tra Italia e Francia. Secondo quanto appreso dall'ANSA, il responsabile della cordata, una guida alpina valdostana, si è salvato ed è riuscito a scendere a valle e a dare l'allarme, mentre tre aspiranti guide alpine sono disperse sotto la neve. L’allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, giovedì 13 aprile. La zona, al centro di itinerari scialpinistici, è al confine tra Italia e Francia e gli enti di soccorso di entrambi i Paesi hanno raccolto la chiamata che segnalava il distacco.

Le operazioni di soccorso sono complesse a causa del maltempo che impedisce all'elicottero di salire in quota. A causa della presenza di nubi e di nevicate in quota l'elicottero non è in grado di trasportare sulla zona i soccorritori: le squadre composte dai tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e militari del Soccorso Alpino della Guardia di finanza sono state lasciate sopra il rifugio Benevolo (a 2.300 metri) e raggiungeranno via terra l'area interessata dal distacco.