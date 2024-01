Valanga travolge cinque escursionisti: un morto

Tragedia in montagna, più precisamente sul monte Sirente nell'Aquilano. Una valanga ha travolto cinque escursionisti, uno di loro è morto. Si tratta di un uomo di 45 anni. A chiamare i soccorsi i compagni di gita ma per l'escursionista non c'è stato nulla da fare.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Il medico presente a bordo dell'elicottero non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono in corso le operazioni di recupero della salma e dei compagni di gita via terra a opera dei tecnici del soccorso alpino e speleologico Abruzzo e degli uomini del soccorso alpino guardia di finanza.