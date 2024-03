Ragazzino di sedici anni muore travolto da una valanga

Ancora una tragedia in Alto Adige. Un 16enne è morto dopo essere stato travolto da una valanga a Plan, in val Passiria. L'incidente è avvenuto domenica 3 marzo, ma la notizia è stata diffusa solo oggi.

Sembra che il ragazzo stesse sciando da solo, forse fuoripista. A fare scattare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati non vedendolo rincasare. Intorno alle 19,30 sono state avviate le ricerche e il corpo è stato trovato poco dopo le 21 sotto una massa di neve.

Si tratta della seconda vittima di valanghe negli ultimi giorni in Alto Adige. Il pericolo valanghe lungo la cresta di confine in questi giorni è di grado 3 su 5 (marcato), dopo le nevicate dei giorni scorsi. "La neve fresca del fine settimana e gli accumuli di neve ventata che spesso hanno raggiunto grandi dimensioni possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali soprattutto sui pendii ripidi ombreggiati al di sopra dei 2400 metri circa", si legge sul report valanghe della Provincia di Bolzano.