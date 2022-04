Valanga si stacca e travolge gruppo di sci alpinisti

Una valanga si è staccata stamattina in provincia di Cuneo. C’è un disperso, rimasto sepolto sotto la neve. Il fatto è avvenuto ad Acceglio, in alta Valle Maira, dove si è staccato una lastra di neve, che ha travolto un gruppo di quattro scialpinisti. Tre sono riusciti a mettersi in salvo. Il quarto è rimasto sotto.

Sul posto i vigili del fuoco con elicottero e l'unità cinofila. Allertati anche il soccorso alpino e speleologico piemontese e il 118.

+++Servizio in aggiornamento+++