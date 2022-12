Scialpinista muore travolto da una valanga

Natale tragico in val Senales (Bolzano). Uno scialpinista è morto, travolto da una valanga. L'allarme è scattato ieri sera alle 19 quando l'uomo, un 63enne di Meltina, non ha fatto ritorno a casa e i parenti hanno dato l'allarme. Sul posto dell'incidente sulla cima Lagaun, a quasi 2900 metri di quota, si sono recati l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, il soccorso alpino e i carabinieri. Al buio i soccorritori hanno effettuato le ricerche e solo di notte la salma è stata localizzata sotto la neve e recuperata.

Un'altra valanga si è abbattuta ieri pomeriggio sulle pendici del Trittkopf, montagna nel comprensorio sciistico di Lech-Zuers am Arlberg nel Vorarlberg in Austria. La località austriaca è famosa perché da alcuni anni nel mese di novembre ospita una tappa della Coppa del mondo di sci alpino. La neve ha travolto un gruppo di sciatori. Sei sono rimasti illesi, due sono feriti e si trovano in ospedale mentre altri due sono dispersi. Erano circa le ore 15 quando la valanga si è staccata travolgendo la comitiva sulla pista numero 134 (Balmen) servita dalla cabinovia Trittkopfbahn II che raggiunge i 2.420 metri.