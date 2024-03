Valle d'Aosta: allerta valanghe e paesi isolati. Il video della slavina che viene giù dalla montagna

Sono migliaia le persone ancora isolate a causa delle valanghe cadute ieri in Valle d'Aosta. Verso le ore 14 di domenica 3 marzo, una slavina si è improvvisamente abbattuta sulla strada regionale 44, al confine fra i comuni di Rhêmes-Notre-Dame e Rhêmes-Saint-Georges, interrompendo la viabilità e isolando Gressoney-Saint-Jean. In un video che sta circolando sui social viene immortalato il momento in cui la valanga si stacca dalla montagna e cade a valle.

Intanto a Gaby sono in corso i lavori di rimozione della neve caduta sulla strada e della strada regionale di Cogne. Il comune di Rhêmes-Notre-Dame è rimasto isolato, ma analoga sorte è toccata ai paesi di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La Trinité. Chiuse anche le strade comunali per Valnontey e Lillaz, la strada regionale Valsavarenche dalla località Eau-Rousse e quella tra Brusson e il Colle di Joux per i lavori di rimozione piante cadute a causa della neve. Riaperte, invece, la strade regionali della Valgrisenche e della Val di Rhêmes anche se sono possibili temporanee chiusure su alcuni tratti per la messa in sicurezza.

"I vari soggetti coinvolti - spiega il presidente della Regione, Renzo Testolin - stanno svolgendo un grandissimo lavoro cercando di fronteggiare una situazione straordinaria generata da quantitativi di neve che non si registravano da decenni. L'obiettivo per le prossime ore è di garantire i collegamenti con le valli di Cogne e di Gressoney. L’attenzione di tutti rimane molto alta per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti presenti nelle località maggiormente colpite dalle nevicate. Il nostro appello è di non esporsi a situazioni di pericolo evitando nelle prossime ore escursioni di scialpinismo e la pratica dello sci fuori pista".

Il pericolo valanghe non riguarda solo la Valle d'Aosta. Ieri una slavina si è abbattuta sulla val Passiria, in Alto Adige, provocando la morte di un ragazzo di 16 anni.