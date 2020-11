La ragazza in piedi sul tettuccio dell'auto per salutare la mamma ricoverata per Covid

Una delle cose più dure per i malati è sopportare la solitudine, la lontananza - a volte per lunghe settimane - dai propri cari. Scene commoventi davanti all'ospedale Valduce di Como: "Speriamo che tutto questo finisca presto"

Una piccola grande storia che arriva da Como. Siamo davanti all'ospedale Valduce. Una delle cose più dure per i malati Covid è la solitudine, la lontananza - a volte per settimane - dai propri cari.

Valduce (Como), la ragazza sul tetto dell'auto che cerca la mamma

Una donna è rimasta per ore in piedi sul tetto della propria auto nella speranza di poter salutare la mamma ricoverata nel reparto a pochi metri di distanza. Pochi metri che sembrano chilometri a chi è a letto, lontano da tutto. La scena è stata immortalata da un residente e condivisa sui social. Salvatore Amura, che ha scattato la foto, racconta che scene del genere sono piuttosto frequenti.

"Abito di fronte l’ospedale Valduce a Como, i primi piani sono occupati dai reparti COVID, da Marzo medici e infermieri si muovono freneticamente notte e giorno bardati e incessanti curano, portano conforto e cercano di fare tutto il possibile per salvare le persone. Capita spesso vedere familiari e amici che cercano di salutare i propri parenti, fargli sentire una vicinanza, la presenza degli affetti. Dalla strada anche per ore senza successo".

"Nello foto che ho scattato a tardo pomeriggio - scrive il residente - una ragazza che da stamattina provava a salutare la sua Mamma".

"Si disperava perche non riusciva a vederla ma senza demordere. Qui sopra il tetto della sua auto che prova ancora a farsi riconoscere"

"Speriamo che tutto questo finisca presto" si legge nel post di Amura, molto condiviso. E' l'auspicio di tutti quanti. Nel frattempo, si cerca di mostrare il proprio affetto a chi lotta contro il Covid in tutti i modi possibili.