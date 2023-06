Giovane madre perde il controllo dell'auto e si schianta: Valentina lascia due figli piccoli

Valentina De Luca, 27 anni, è morta sul colpo. La sua auto ha sbandato ed è finita in un fossato. Domenica mattina stava percorrendo via San Zenone, a Maddalena di Cazzano (Budrio) quando, all'altezza dell’incrocio con via Calamone, ha perso il controllo ed è uscita di strada. Le cause, al momento, non sono note: una prima ipotesi è, però, legata a un possibile malore.

L'utilitaria che stava guidando è precipitata nel fossato adiacente alla carreggiata. Inutili gli interventi del personale del 118 e dei vigili del fuoco. Ai carabinieri di Molinella ora il compito di comprendere l’esatta dinamica, anche se non risulterebbero segni di impatto con altre vetture.

Valentina De Luca lascia il marito (volontario dei vigili del fuoco di Molinella) e due figli piccoli, di appena 2 e 4 anni. Dopo aver studiato all'Ipsia di Argenta, aveva lavorato in un bar di Codifiume, prima di andare ad abitare a San Pietro Capofiume, al di là del confine provinciale. Avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 10 luglio.



