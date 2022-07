Valentina Giunta uccisa in casa: fermato il figlio di 15 anni

La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Catania. Il provvedimento emesso dalla Procura per i minorenni sarebbe stato eseguito questa mattina dalla squadra mobile che indaga. La donna era stata trovata morta ieri dalla polizia, chiamata da alcuni parenti che non riuscivano a mettersi in contatto con lei.

Valentina Giunta uccisa dal figlio?

Il corpo di Valentina Giunta è stato trovato ieri nella sua abitazione nella zona del Castello Ursino, nello storico rione San Cristoforo, in via Salvatore Di Giacomo. Sul corpo diversi colpi di arma da taglio in più parti del corpo, in particolare sul collo e sulla schiena. Secondo quanto si è appreso, i rapporti tra madre e figlio erano tesi da tempo e il delitto sarebbe maturato al culmine di una lite.

Come appurato da Cataniatoday accertamenti della squadra mobile della Questura, coordinati dalla Procura distrettuale di Catania, sono stati eseguiti anche sul compagno della vittima, che negli anni scorsi era stato denunciato per maltrattamenti dalla donna, che poi aveva ritirato la querela, ma l'uomo è detenuto da tempo in un carcere della Sicilia.