Donna 32enne trovata morta in casa: indaga la Procura per minorenni

Trovata morta in casa una donna a Catania, colpita con diversi colpi di arma da taglio. La polizia, avvertita da una telefonata al 112, ha trovato il corpo della 32enne steso a terra senza vita in una pozza di sangue nella camera da letto della sua abitazione in via di Giacomo, nella zona del Castello Ursino. Si tratta di Valentina Giunta. Il delitto, sul quale sta indagando la Procura per minorenni, sarebbe stato commesso nella tarda serata di ieri. Nell'omicidio, dunque, potrebbe essere coinvolta una persona non maggiorenne. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul delitto.