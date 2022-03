A Pesaro la mega villa di Valentina Matvienko, la zarina di Putin

Anche in Italia è partita la caccia ai beni degli oligarchi e magnati russi, con sequestri che sinora ammontano fino a 143 milioni di euro. Questi gli effetti delle sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina, sulla base di una black list contenente 680 nomi. Tra questi c'è anche quello della zarina di Putin, Valentina Matvienko. Chi è e cosa possiede in Italia?

La villa da 774 metri quadri

Valentina Matvienko è il capo del Consiglio della Federazione russa, ossia della camera alta del Parlamento russo. E' colei che ha firmato i decreti per dare inizio alla guerra in Ucraina. La conoscono molto bene nella città di Pesaro, per aver comprato nell'estate del 2009 una prestigiosa villa frequentata soprattutto dal figlio Sergey. La villa della famiglia Matvienko, di 774 metri quadri, sorge su 26 ettari di terreno, interessando 650 metri di costa. Ha una piscina di almeno 20 metri. Nonostante il suo nome compaia sulla famosa black list Ue, non si sa ancora bene se Valentina Matvienko o chi per lei potrà o meno godersi la sua amata villa in Italia, visto che sarebbe, ma il condizionale è d'obbligo, intestata a una società italiana il cui proprietario è anonimo.