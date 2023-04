Valentina Tarallo, svolta nel caso della ricercatrice uccisa: arrestato un uomo

A sette anni dai fatti è stato arrestato in Senegal il presunto assassino di Valentina Tarallo, la dottoranda italiana di 29 anni originaria di La Loggia, piccolo comune in provincia di Torino, uccisa l'11 aprile del 2016 vicino all'ospedale universitario di Ginevra, in Svizzera. Si tratterebbe di quello che fino a oggi è stato il principale indiziato del delitto: Djiby Ba. Lo scorso 30 marzo l'uomo è stato tratto in arresto alla periferia di Dakar, in Senegal, dalle autorità locali su mandato di cattura internazionale spiccato dalle autorità elvetiche, coordinate dalla procuratrice Séverine Stalder.

All'epoca Ba aveva 36 anni (e oggi quindi ne ha 43): era stato identificato grazie alle impronte digitali lasciate sulla spranga usata per colpire la ricercatrice. Si tratta di un volto noto nel nostro Paese in quanto nel 2004 fu denunciato dalla ex moglie per maltrattamenti. Djiby Ba avrebbe vissuto anche per alcuni anni a Cislago, comune in provincia di Varese, dove si era anche sposato ottenendo la cittadinanza italiana. Il sospettato avrebbe utilizzato quattro identità differenti per sfuggire all'arresto, fino a quando la polizia di Dakar non lo ha catturato alla periferia della capitale. Viste le leggi vigenti in Senegal, non potrà essere estradato in Svizzera ma sarà processato lì.

Il movente del delitto

Secondo le ricostruzioni degli investigatori, Valentina Tarallo non sarebbe stata uccisa nel corso di tentativo di rapina come emerso in un primo momento. Molto probabilmente la giovane dottoranda conosceva il suo assassino e si ipotizza che i due abbiano avuto una relazione. Non si esclude che lui le avesse chiesto di tornare insieme e, al suo rifiuto, abbia avuto una reazione feroce, sfociata nel brutale omicidio.