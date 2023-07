Ubriaco e senza patente, investe e uccide Valentino Colia: era già stato fermato 3 volte

Non era la prima volta che si metteva al volante senza patente o ubriaco: ci sono precedenti specifici nel passato di Bogdan Pasca, il 32enne cittadino romeno arrestato nella notte con l'accusa di omicidio stradale dopo aver travolto con il suo furgone il 15enne Valentino Serafino Colia - morto sul colpo - e una sua amica, rimasta ferita in maniera gravissima. Erano passati da pochi minuti le 22:30 di lunedì 17 luglio a Garbagnate Milanese, quando a due passi da una rotatoria Valentino e l'amica - Ambra, 16 anni da compiere mercoledì - stavano attraversando la strada insieme sulla stessa bici. Dietro di loro altri due amici, anche loro in bici.

I due 15enni sono stati centrati in pieno dal Ford Transit guidato dal 32enne. La bici è stata scagliata in un'aiuola, il mezzo è rimasto fermo a centro strada, con il parabrezza e il cofano devastati, a confermare la velocità dell'impatto. Per Valentino non c'è stato nulla da fare: i medici lo hanno trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso del San Gerardo di Monza, ma è morto poco dopo. La sua amica, ricoverata al Niguarda, lotta per la vita in un letto d'ospedale.

I carabinieri hanno scoperto che Pasca in Italia non risulta titolare di nessuna patente ed era già stato fermato nel 2016, nel 2017 e nel 2020. Durante l'ultimo controllo di tre anni fa, come se non bastasse, era anche ubriaco. Esattamente come lunedì sera: nel sangue del conducente è stato trovato un livello di 1,01 grammi per litro, più del doppio rispetto al massimo consentito. Nel curriculum criminale di Pasca - che vive a Milano e lavora come operaio per la ditta proprietaria del furgone - ci sono precedenti per lesioni, maltrattamenti, minacce, ricettazione e droga. Tra le prescrizioni da rispettare il divieto di uscire di casa tra le 23 e le 6. Proprio mezz'ora prima si è consumata la tragedia.

Valentino Serafino Colia, travolto e ucciso da un uomo ubriaco e senza patente

Valentino frequentava il corso di meccanica al Centro di formazione professionale Salesiani di Arese. Aveva appena finito la seconda classe. A scuola lo ricordano come un giovane "solare, appassionato al settore che aveva scelto, molto bravo nella programmazione a controllo numerico" e che "non perdeva occasione di giocare con i suoi amici in ogni ricreazione". Era un appassionato giocatore di basket: prima a Garbagnate e poi a Lainate, con la Puntoebasket.