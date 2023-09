"Meningite scambiata per mal di testa e di schiena": la perizia sulla morte di Valeria Fioravanti

Valeria Fioravanti, 27 anni, morì perché "in più ospedali la meningite venne scambiata per mal di testa e di schiena". La consulenza medico legale disposta dalla procura di Roma è arrivata a questa amara conclusione. La malattia che uccise la ragazza il 10 gennaio scorso non venne riconosciuta, non si eseguirono gli esami specifici per tempo nonostante il quadro clinico suggerisse di verificare se la paziente fosse affetta da meningite. Secondo la perizia i medici furono "superficiali" nel trattare la paziente.

I tre sanitari che visitarono la 27enne rischiano ora di subire un processo con l’accusa di omicidio colposo. Le somministrarono antidolorifici convinti che si trattasse di mal di testa, poi di mal di schiena, mentre la meningite continuava a diffondersi condannandola alla morte.

La ricostruzione

Valeria Fioravanti, impiegata di Aeroporti di Roma e mamma di una bambina di 13 mesi, è morta il 10 gennaio scorso di meningite ma i medici che l’hanno visitata pensavano si trattasse di mal di testa e mal di schiena. Era stata visitata in due ospedali della Capitale prima di morire. Andiamo per ordine. Il 25 dicembre la 27enne è stata operata al Campus Biomedico per un ascesso. Due giorni dopo le dimissioni, la ragazza è andata al pronto soccorso del policlinico Casilino accusando un forte mal di testa, dolori alla schiena e al collo. Le sarebbe stata diagnosticata una forte cefalea e sarebbe stata dimessa con la prescrizione di antinfiammatori. Una cefalea causata da un movimento "incongruo" compiuto mentre si lavava i capelli, avevano detto i medici ma poi il dolore è peggiorato. Altra visita al Casilino e altra diagnosi. Poi la corsa al San Giovanni. Qui la risposta è stata "protrusione alla colonna vertebrale".

Secondo il racconto dei familiari Valeria continuava a peggiorare: "Non parlava e non camminava più". Al quarto tentativo di ricovero i medici avrebbero capito che si trattava di una meningite batterica, ma ormai era troppo tardi. Valeria Fioravanti venne stata sottoposta a un esame del midollo che confermò il sospetto di meningite. Poi il trasferimento dopo quattro ore nell'ennesimo ospedale capitolino per trovare un posto libero. Valeria però è arrivata al Gemelli in coma e nonostante un'operazione il 10 gennaio è stata dichiarata morta.

I genitori chiedono giustizia

I genitori di Valeria avevano denunciato sin da subito la superficialità da parte dei sanitari. A otto mesi dal dramma continuano a chiedere giustizia: "ll 30 agosto è stato il primo compleanno senza Valeria - si legge in un appello al Messaggero - tra qualche giorno compirà due anni sua figlia".

