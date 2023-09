Malore improvviso in mare: Valeria muore durante un'immersione

Una donna italiana di 46 anni, Valeria Pasqua, è morta a Sharm el-Sheikh, in Egitto, dopo aver accusato un malore durante un'immersione subacquea. La 46enne istruttrice di sub, genovese di nascita ma che per diversi anni aveva vissuto a Caorle, in provincia di Venezia, è deceduta a causa di un aneurisma che l'ha colpita proprio mentre si trovava nelle acque egiziane. La donna si era trasferita da tempo sul Mar Rosso: proprio a Sharm Valeria aveva incontrato il marito Gwyn Evans, adesso distrutto dall'improvvisa perdita.

La tragedia è avvenuta lo scorso 5 settembre, con la famiglia che nei giorni successivi ha provveduto al ritorno in Italia della salma. La notizia è stata resa nota soltanto ieri, mercoledì 20 settembre, dopo le esequie. Il marito della 46enne ha parlato con la stampa locale dopo i funerali, esprimendo il suo profondo dolore: "Non avrei potuto superare questa giornata, la più difficile della mia vita, senza l’amore e il sostegno della mia fantastica famiglia e della cerchia di amici che si sono uniti a me. Non riesco ancora a elaborare tutto questo. Quello che voglio fare è ringraziare di cuore ognuno di coloro che ha manifestato sostegno. È stato davvero un enorme conforto leggere ogni post, messaggio, commento e omaggio a questa incredibile forza della natura, questo angelo che ho avuto il piacere di amare per gli 8 anni trascorsi assieme. È bello sapere che è ricordata con tanto affetto da tutti quelli con cui ha avuto contatti. Aveva questa incredibile capacità di evocare un po’di magia, per valorizzare ogni momento che condivideva con tutti. Cercherò di ricostruire me stesso e la mia vita senza di lei, ma chiedo a tutti pazienza".

Anche sui social sono moltissimi i messaggi in ricordo di Valeria. Dai familiari agli amici più stretti di Caorle, fino a chi l'aveva conosciuta soltanto durante qualche vacanza a Sharm, sono decine i post pubblicati dagli utenti: "Resterai sempre nel nostro cuore", "Un’altra Sharmense ci ha lasciato troppo presto facendo quello che amava" o "La tua gioia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo nella nostra quotidianità".

Continua a leggere su Today.it...