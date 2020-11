Riprende il coronavirus dopo 10 mesi, imprenditore muore in Marocco: ''Mi stanno dando il colpo di grazia"

Positivo per la seconda volta al coronavirus, aveva lanciato sui social un appello, sostenendo di essere capitato nella 'clinica sbagliata'': ''Sto morendo, riportatemi in Italia''

Dieci mesi dopo aver contratto per la prima volta il coronavirus, aveva annunciato di essere risultato nuovamente positivo, stavolta in maniera più grave- Per questo Valter Guiducci, un imprenditore di Livorno che vive in Marocco dal 2013, qualche settimana fa aveva lanciato su Facebook un disperato appello dal letto di una clinica di Casablanca, dove era stato ricoverato, convinto di essere capitato nel posto sbagliato e di potersi salvare soltanto se trasferito urgentemente in Italia.

Valter Guiducci, imprenditore italiano morto di Covid in Marocco

Il giorno dopo, giovedì 22 ottobre scorso, l'ultimo messaggio in bacheca: "Amici, sento la vostra vicinanza. La situazione è dura ma combatto. Abbraccio tutti". Una battaglia contro un virus maledetto che Valter Guiducci, 59enne imprenditore livornese da anni residente in Marocco, non è purtroppo riuscito a vincere. È morto nella notte di martedì 3 novembre, lasciando nello sconforto i molti amici della comunità italiana residente in Marocco e i colleghi tutti che ne apprezzavano le capacità e la dedizione totale al lavoro.

A Casablanca, Guiducci si era trasferito nel 2013 dopo l'inizio del nuovo lavoro nella Maroc Conteneurs Modulaire Internationales sarl, società specializzata nella costruzione industriale di container modulari e prefabbricati, nella quale ricopriva il ruolo di amministratore e project manager. Quindi, dal 2015, il trasferimento a Mohammedia, 25 chilometri più a nord, e una vita interamente dedicata al lavoro, senza mai risparmiarsi, come testimoniato anche sui social. Nello stesso anno una bruttissima polmonite che lo proprio Valter raccontava averlo spaventato molto più del coronavirus. Quel virus che, invece, lo ha ucciso a 59 anni.