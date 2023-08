Vandali in Duomo a Milano: tre ragazzi sfregiano la facciata della Galleria

In tre, tutti vestiti di nero e "armati" di bombolette spray. Follia lunedì sera, 7 agosto, in piazza Duomo a Milano, dove tre writers hanno vandalizzato la sommità della Galleria Vittorio Emanuele II, il salotto buono del capoluogo meneghino. I tre, come mostra il video pubblicato dalla pagina Instagram "Milanobelladadio", hanno lasciato le loro firme poco sopra la volta d'ingresso della Galleria con della vernice verde e nera. Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco, che poi con un'autoscala sono saliti in quota a verificare i danni.

Il blitz dei writers è andato in scena davanti a numerosi passanti, che hanno accolti con i fischi il loro raid vandalico. I tre per il momento sono riusciti ad allontanarsi: sulle loro tracce ci sono gli agenti della polizia locale. L'allarme è scattato poco prima delle 22.30, quando agenti del nucleo Duomo della locale hanno notato i tre che facevano i graffiti. I vigili hanno dato l'allarme e sono immediatamente saliti, ma i tre erano già fuggiti sui tetti.

