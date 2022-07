Lo schianto e il volo fuori dall’auto: muore giovane mamma, illeso il figlio di 3 mesi

Tragico indicente stradale in Abruzzo, che ha spezzato la vita di una giovane mamma lasciando miracolosamente illeso il figlioletto di appena tre mesi. Lo schianto è avvenuto ieri lungo la strada regionale 83 tra Pescina e Venere, in provincia dell'Aquila. Vanessa Carta, 31 anni, stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda guidata dal marito Herbert Pennazza. La vettura è uscita di strada sbalzando fuori dall’abitacolo la donna, che aveva in braccio il piccolo Jeremy di appena tre mesi. Vanessa Carta è morta battendo la testa contro una pietra mentre il piccolo nonostante l’urto è rimasto illeso.

Sconvolta la piccola comunità di Casali d’Aschi, la frazione di Gioia dei Marsi dove viveva la coppia. "La comunità è affranta, una ragazza di poche parole ma che trasmetteva gioia di vivere - ha detto il sindaco Gianluca Alfonsi - avevano da poco avuto un bambino e lo custodivano come un gioiello. Proclamerò lutto cittadino il giorno dei funerali. Ci stringiamo tutti intorno a queste famiglie colpite da un dolore così grande".