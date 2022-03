Vanessa Cella, la donna morta dopo tre interventi estetici in un giorno

Nello stesso giorno si era sottoposta a tre interventi di chirurgia estetica. Ma dopo l'anestesia non si è più svegliata. Sul caso di Vanessa Cella, la 37enne di Napoli deceduta la scorsa settimana, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, con ipotesi di omicidio colposo, per adesso contro ignoti. La famiglia della donna ha subito sporto denuncia segnalando un ritardo nei soccorsi: secondo una prima ricostruzione Vanessa avrebbe avuto un collasso dopo l'operazione, con l'ambulanza che ha impiegato circa un'ora ad arrivare alla clinica in cui era ricoverata.

Vanessa Cella, mamma e casalinga di 37 anni, aveva deciso di sottoporsi a tre diversi interventi estetici: rinoplastica, liposuzione e mastoplastica additiva, da effettuare presso la clinica Santa Maria La Bruna di Torre del Greco. La 37enne è stata ricoverata sabato mattina, con l'intervento fissato il medesimo giorno. Secondo i familiari i medici potrebbero essere stati poco prudenti nell'esecuzione dei tre interventi in un solo giorno: quell'anestesia troppo lunga, cinque ore circa, potrebbe aver avuto effetti letali sulla donna. Dopo l'intervento le condizioni di Vanessa sono peggiorate improvvisamente, tanto da richiedere l'intervento dell'ambulanza e il trasferimento d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli. Sono proprio i tempi di trasferimento ad alimentari i dubbi dei familiari. I carabinieri, giunti sul posto quando la donna era ancora viva, hanno interrogato i presenti. La 37enne è poi deceduta durante il trasferimento in ospedale.

I due fratelli e la sorella della vittima hanno presentato un esposto e la magistratura ha già disposto l'autopsia. Gli inquirenti hanno sequestrato la cartella clinica e dovranno ora stabilire se all'origine del decesso ci siano errori nell'intervento o negli esami che lo hanno preceduto. L'indagine farà anche luce sul tempo intercorso tra la chiamata di soccorso e l'effettivo orario di arrivo dell'ambulanza.