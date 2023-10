Alberto Rizzotto, l'autista morto nella strage di Mestre: "Un bravo ragazzo, innamorato del suo lavoro"

Una persona socievole, molto "social" e legatissimo al suo lavoro: non beveva, non fumava, nessun vizio ma grande spirito di sacrificio. Alberto Rizzotto, l'autista 40enne che martedì sera era al volante dal pullman che è precipitato da un cavalcavia a Mestre provocando la morte di 21 turisti, viveva con la famiglia a Tezze di Vazzola, nel Trevigiano.

Lascia il padre Luigi, ex Generale in pensione, molto noto perché comandante del 51° Stormo e del 103° gruppo, la madre Maria Adele, ex maestra e molto attiva in parrocchia sia come catechista che come volontaria, e il fratello Giulio, dipendente dell'azienda di elettronica Eral di Tezze. La famiglia ha respinto ogni assalto di telecamere e taccuini: troppo forte il dolore per la perdita improvvisa di Alberto che raccontava spesso le sue esperienze lavorative attraverso i suoi profili social. L'ultimo post prima dello schianto fatale, pubblicato un'ora e mezza prima della tragedia, recitava "Shuttle to Venice" (navetta verso Venezia). Nel pomeriggio il sindaco di Vazzola, Giovanni Zanon, è andato a portare alla famiglia il cordoglio di tutta la comunità.

Tra chi ben conosce la famiglia Rizzotto c'è anche Giancarlo Iannicelli, consigliere comunale trevigiano ed ex generale dell'aeronautica in pensione che proprio con il papà della vittima, "Luigino" Rizzotto, ha trascorso molti anni al 51° Stormo. "E' una persona splendida e una famiglia felice" dice Iannicelli, "mi sento di dire una cosa su quanto accaduto: è cresciuto in una famiglia con sane regole di vita, date da un caro amico a cui mi stringo. Ci siamo visti qualche giorno fa a Istrana in occasione dell'iniziativa aeroporto aperto, non voglio immaginare il dolore che lui e la sua famiglia sta provando".

«Era buono, gentile, disponibile, allegro. L'ho conosciuto anche attraverso il papà, il colonnello, siamo stati insieme anche all'aeroporto di Istrana per una visita d'istruzione. Sono molto triste»: ha riferito l'insegnante di tecnologia delle scuole medie di Vazzola, il Orazio Laudani, conoscente della famiglia.

Tra i vicini di casa ci sono anche Michael e Leonardo, titolari del ristorante "Strada mia" che hanno descritto così il 40enne: "Non sapevamo niente, non avevamo inizialmente collegato che potesse essere lui, ci spiace tanto. Sono persone per bene, magnifici, squisiti: lui era come il padre, una persona per bene. Ci vedevamo sempre".

"Siamo sconvolti, quando ieri sera è stato detto che era della provincia di Treviso ed aveva 40 anni ci è subito venuto in mente perché sappiamo che fa quella zona la» ha detto tra le lacrime Rossella Narder, un'altra residente, molto amica della madre di Alberto «era bravissimo, buono come il pane, aveva trovato il lavoro che piaceva a lui: questo ce lo diceva sempre suo papà. Lui era sempre via, a volte tornava e parcheggiava qua vicino; accompagnava i turisti, le squadre di calcio che venivano a giocare, portava le persone al Casinò di Venezia. Era appassionato ed esperto, da diversi anni lavorava: aveva iniziato con il furgone del Bofrost all'inizio. Siamo tutti vicini a questa famiglia".

Alberto spesso frequentava il bar gelateria di Tezze, a pochi passi dalla chiesa: quasi ogni mattina, in auto o in bici, veniva a fare colazione. Caffè e cappuccino. "Veniva qua, parlava del suo lavoro e che lo faceva volentieri, a volte gli cambiavano i turni ma lui era innamorato del suo lavoro» ha raccontato il titolare, il barista Mario Gambino «un ragazzo simpatico ed educato, fa male sentire notizie così: ragazzo solare, dolce, buono, non aveva grilli per la testa, niente feste o discoteca. Poi era sempre contento: frequento tanti giovani ma lui era speciale".