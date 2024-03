Vede l'ex fidanzata in auto con un altro e diventa una furia: finisce malissimo

Un amore finito male, come tanti. Lui non rassegnato, lei pronta a ripartire. A scatenare la gelosia di lui è la nuova relazione di lei, scoperta per caso, in strada. Siamo a Primavalle, quartiere a nord-ovest di Roma, e qui un 36enne del posto ha mostrato l'ennesima faccia malata dell'amore. Alla vista della sua ex in auto con la nuova fiamma ha dato di matto. Prima si è avvicinato con la vettura e, abbassati i finestrini, è partito con gli insulti contro la sua ex. Parole poi trasformate in fatti, o meglio in azione violenta. Sì, perché la nuova coppia ha provato ad allontanarsi con l'auto. Seguita, è stata più volte tamponata dal 36enne.

Costretta a fermarsi ad un distributore, la coppia è finita travolta dalla furia dell'uomo. Schiaffi, un pugno, parole grosse, spintoni e infine l'estorsione: "Dammi 1.500 euro, mi hai spaccato l'auto". Nonostante le evidenti proprie responsabilità, infatti, l'aggressore ha preteso i soldi. Il giovane prima ha provato a cercarli a casa, poi li ha chiesti, ottenendoli, al padre. Ricevuto il denaro l'aggressore si è allontanato.

La donna intanto ha denunciato tutto alla polizia che ha provato a cercare e bloccare l'uomo, nel frattempo resosi irreperibile. Solo tre giorni dopo è arrivata la decisione di consegnarsi. Per lui è scattato l'arresto, convalidato in tribunale. L'accusa è quella di estorsione. Il denaro intanto è sparito.