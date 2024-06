La vedova di Satman Singh riceverà un permesso di soggiorno speciale

Sony, la vedova di Satnam Singh, il bracciante indiano morto in seguito alle ferite riportate in un incidente sul lavoro a Latina dopo essere stato abbandonato agonizzante davanti casa, riceverà un permesso di soggiorno.

A quanto si apprende la 26enne sarebbe stata accompagnata nell'ufficio passaporti da Hardeep Kaur, segretaria della Flai Cgil di Latina e Frosinone. ll Viminale al momento sarebbe in attesa dei tempi tecnici e del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, dopodiché la donna riceverà il documento.

Poche ore prima era stato lanciato un appello alla presidente del Consiglio da Riccardo Magi, segretario di Più Europa, e dal deputato Benedetto Della Vedova: "Abbiamo letto che Giorgia Meloni è rimasta molto colpita, come tutti, dalla tragedia di Latina. Le chiediamo quindi il coraggio di un gesto simbolico, ma molto importante se venisse dal Presidente del Consiglio, di attenzione umana e politica, proponendo il conferimento della cittadinanza italiana alla moglie di Satnam Singh".

L'autopsia

Nel pomeriggio di ieri, 20 giugno, è stata intanto effettuata l'autopsia sul corpo del bracciante 31enne dipendente dell'azienda agricola di borgo Santa Maria (Latina) il cui titolare Antonello Lovato, è attualmente indagato per omissione di soccorso e omicidio colposo. Lovato non avrebbe infatti chiamato i soccorsi: "Ha messo davanti a tutto la sua azienda agricola. Il padrone ha preso i nostri telefoni per evitare che si venisse a sapere delle condizioni in cui lavoriamo. Poi ci ha messo sul furgone togliendoci la possibilità anche di chiamare i soccorsi", ha raccontato la vedova a Repubblica. In questo modo Satnam avrebbe perso sangue per un tempo troppo lungo, circa un'ora e mezza.

L’esito dell’esame sarà utile a stabilire se, nel caso in cui i soccorsi fossero stati chiamati subito, invece di lasciarlo davanti la sua abitazione con il braccio destro amputato poggiato dento una cassetta per gli ortaggi vicino alla spazzatura, l’uomo si sarebbe potuto salvare. Satnam, per il ritardo nella chiamata dei soccorsi, è rimasto a lungo con il braccio amputato e ha perso molto sangue.

L'esame autoptico servirà proprio a stabilire se, con un soccorso immediato, l'uomo si sarebbe potuto salvare. Disposto nel frattempo il macchinario che ha tranciato il braccio a Satnam e l'intera area dell'azienda agricola dove si è verificato l’incidente, mentre i carabinieri del comando provinciale di Latina continuano a vagliare le testimonianze degli altri braccianti per ricostruire con esattezza i fatti.