Rimosso il gazebo della "veggente" di Trevignano Gisella Cardia: "Abusivo"

È stato rimosso a Trevignano Romano il gazebo adibito a luogo di preghiera dalla presunta "veggente" Gisella Cardia, dove la donna ogni mese attraverso la sua associazione "La Madonna di Trevignano" dava appuntamento ai suoi seguaci per l'apparizione mariana.

La struttura è risultata abusiva e il Comune ha emesso un'ordinanza di rimozione per abuso edilizio.

È stato quindi tolto dalla stessa associazione. Per quanto riguarda le altre infrazioni rilevate nella zona, per le panchine ancorate a terra e per la teca con la statua della Madonna, è stata emessa un'altra ordinanza qualche settimana fa, ma si aspettano ora i 90 giorni di tempo per l'eventuale ricorso al Tar.

Gisella Cardia all'anagrafe è Maria Giuseppe Scarpulla ed è un'ex imprenditrice. Afferma di ricevere ogni mese (Il 3 per la precisione, ndr) un messaggio da Maria Vergine e sostiene di avere una o più statuette portate da Medjugorie che piangono alternativamente lacrime di sangue o di olio santo. In tanti nel corso del tempo hanno fatto generose offerte alla sua associazione. Adesso ci sono delle indagini volte a fare chiarezza e sono in corso anche gli accertamenti sulle lacrime della Madonna che secondo indiscrezioni potrebbero contenere tracce ematiche di maiale. Lei però nega ogni accusa: "Contro di me solo fango".