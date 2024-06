Madonna di Trevignano, la "veggente" e il marito indagati per truffa

Non si mette bene per Gisella Cardia, al secolo Maria Giuseppe Scarpulla, la veggente di Trevignano che afferma di ricevere ogni mese un messaggio da Maria Vergine. Secondo quanto si apprende la procura di Civitavecchia avrebbe aperto un'inchiesta nei confronti dell’ex imprenditrice (già condannata per bancarotta fraudolenta) e di suo marito, con l'ipotesi di reato di truffa.

Cosa sappiamo

L'iscrizione sul registro degli indagati sarebbe avvenuta a seguito della denuncia querela presentata da un uomo di 70 anni che avrebbe donato all'associazione gestita dalla donna e dal marito la somma di 123mila euro.

Gisella Cardia è conosciuta per aver annunciato presunte apparizioni della Madonna in un terreno nel comune di Trevignano, sul lago di Bracciano, dove organizzava raduni di massa con i fedeli per riunirsi in preghiera. Sosteneva di ricevere dalla Madonna ogni mese dei messaggi, il 3 per la precisione, ma anche che delle statuette portate da Medjugorie piangessero lacrime di sangue o olio santo. La presunta veggente di Trevignano, che sosteneva di ricevere anche le stigmate, è così finita al centro dell’attenzione mediatica. Solo in seguito sono scoppiate le polemiche e le proteste di chi, credendole, le avrebbe più volte donato denaro.

La commissione voluta dalla diocesi di Civita Castellana per indagare sulle visioni di Gisella ha poi definito che non c'è nulla di sovrannaturale in tutta questa storia, ritenendo di fatto Cardia inattendibile.