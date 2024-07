Papà dimentica la bimba in auto: morta di caldo

Una bambina di un anno è morta oggi dopo essere rimasta chiusa in auto sotto il sole per alcune ore. Stando ad una prima ricostruzione, la piccola sarebbe stata dimenticata in macchina dal padre. Quando l'uomo è tornato dove aveva parcheggiato, a Marcon (Venezia), si è reso conto della tragedia, ed ha chiamato i soccorsi. L'ambulanza del 118 è arrivata in pochi minuti, ma per la bimba, portata al pronto soccorso, non c'era più nulla da fare.

I sanitari della locale unione sanitaria (Usl3) stanno assistendo psicologicamente i genitori. Ulteriori dettagli verranno forniti solo dopo una verifica a tutela della famiglia.

La sindrome che ha ucciso oltre mille bambini e la legge sul seggiolone (che c'è già)

Dal 2019 la legge salva-bebè impone in auto i seggiolini anti abbandono: un dispositivo che dovrebbe contrastare la cosiddetta "Forgotten baby syndrome" ovvero la sindrome del bambino dimenticato. Era il luglio 1998 quando per la prima volta si è avuto notizia di un bambino morto in auto: si chiamava Andrea e a 2 anni era stato dimenticato dal padre sul seggiolino dell'auto sotto il sole. Una sindrome che - secondo alcune stime - ha portato alla morte più di mille bambini. L'ultimo negli Stati uniti d'America solo pochi giorni fa.

Uno degli ultimi casi in Italia risale allo scorso anno quando un carabinieri dimenticò il figlio nell'auto nel parcheggio davanti all'asilo a Roma. L'uomo era convinto di aver lasciato la bambina al nido e da allora non si dà pace.

Dal 2019 vige l'obbligo dei seggiolini anti-abbandono, provvisti cioè di un allarme acustico per ricordarsi della presenza del bimbo in auto. A firmare il provvedimento era stata Giorgia Meloni. I dispositivi, oltre agli allarmi visivi e sonori, possono essere anche collegati agli smartphone dei genitori attraverso apposite app. La dimenticanza del dispositivo espone i genitori a una multa fino a oltre 300 euro, oltre alla decurtazione di ben 5 punti dalla patente.