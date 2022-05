L’ex senatore Denis Verdini condannato in appello a 5 anni per bancarotta

Denis Verdini è stato condannato insieme ad altre quattro persone nel processo per la bancarotta fraudolenta del fallimento della Società Toscana di Edizioni (Ste), la società editrice che fino al 2012 ha pubblicato "Il Giornale della Toscana". giudici della Corte d'Appello di Firenze hanno accolto la richiesta della procura generale, che aveva chiesto la conferma della pena per tutti e cinque gli imputati, come disposto in primo grado, il 13 settembre 2018, dal tribunale di Firenze. Per l'ex senatore di Forza Italia e Ala è stata confermata la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione, per l'ex deputato Massimo Parisi, ex coordinatore regionale toscano di Forza Italia e già amministratore delegato della Ste, 5 anni di reclusione, per Girolamo Strozzi Guicciardini, ex presidente del consiglio di amministrazione della Ste, 3 anni; per Enrico Luca Biagiotti, ex membro del cda, 3 anni; per Pierluigi Picerno, ex amministratore delegato e poi liquidatore della Ste dichiarata fallita nel febbraio 2014, 3 anni.

Gli imputati impugneranno la sentenza e promuoveranno ricorso in Cassazione, come hanno fatto sapere i loro legali. La Ste era la società che editava "Il Giornale della Toscana" e che ha cessato le pubblicazioni nel 2012. Due anni dopo, il 5 febbraio 2014, la società venne dichiarata fallita dal Tribunale. Verdini, nella sua veste di socio di maggioranza, è stato considerato dalla Procura "amministratore di fatto" della società editrice. Il 3 novembre 2020 la Cassazione ha condannato in via definitiva Verdini a 6 anni e mezzo per la bancarotta dell'ex Credito Cooperativo Fiorentino, banca locale di cui è stato a lungo presidente. L'ex parlamentare sta scontando la pena, dopo un periodo trascorso nel carcere romano di Rebibbia, in regime di detenzione domiciliare nella sua casa di Firenze.