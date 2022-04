Attacco vandalico all'Ambasciata russa a Roma

Un cittadino di nazionalità ucraina ha gettato della vernice rossa sul cancello d'ingresso dell'Ambasciata russa, a Roma. Come riporta Roma Today, la protesta è avvenuta nelle prime ore di lunedì mattina davanti alla sede Via Gaeta. L'ucraino ha lanciato un secchio di vernice contro il portone d'ingresso e poi si è fermato senza tentare la fuga. L'uomo è stato poi fermato dai soldati dell'Esercito italiano che si trovano in presidio fisso davanti l'Ambasciata.

Dopo l'arrivo della polizia, l'uomo è stato identificato come residente a Roma e incensurato. L'uomo ha spiegato che ha usato la vernice rossa per simboleggiare il sangue versato dall'Ucraina nella guerra in corso con la Russia. La sua posizione sarà valutata dall'autorità giudiziaria.