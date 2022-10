Victor Steeman, muore la mamma del pilota due giorni dopo il figlio

Due giorni dopo la morte di Victor Steeman, il pilota olandese che ha perso la vita l'11 ottobre dopo essere rimasto vittima di una caduta lo scorso fine settimana in gara a Portimao, arriva la notizia dell'arresto cardiaco che non ha dato scampo alla mamma Flora. Secondo quanto riportato dai media olandesi, in particolare racesport.nl, la donna è stata trovata senza vita ieri nella sua casa di Lathum, colpita da un arresto cardiaco a 59 anni. Il pilota 22enne del team Mtm Kawasaki, era rimasto vittima di un grave incidente nella gara della Supersport 300 durante il GP Portogallo dello scorso week end. Steeman, secondo in classifica generale a 50 punti dal leader Alvaro Diaz, era caduto dopo pochi giri finendo travolto da José Luis Perez Gonzalez. Trasportato in elicottero all'ospedale di Faro, le sue condizioni non sono mai migliorate e la famiglia aveva autorizzato la donazione degli organi.

Dopo la tragedia i familiari avevano diffuso una nota: "Quello di cui hai sempre avuto paura come genitore di un motociclista ora è successo il nostro Victor non ha potuto vincere quest'ultima gara. Nonostante la perdita e il dolore insopportabili - si legge -, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe, attraverso la sua morte, è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi. Ringraziamo tutti per il modo in cui avete vissuto con noi in questi giorni. Il nostro Victor ci mancherà enormemente". Oggi la notizia del decesso della madre del pilota. Troppo forte il dolore per la scomparsa del figlio.