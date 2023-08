Donna massacrata di sassate da uno sconosciuto: il video dell'aggressore

In via del Giro del Fullo, e in tutto il tranquillo quartiere residenziale genovese della val Bisagno, c'è stupore per un attacco a cui nessuno riesce a trovare un senso. "Hai aggredito una signora?", e il giovane risponde alzando il dito medio. Quello ripreso nel video, pubblicato da GenovaToday, è il senza fissa dimore che domenica pomeriggio ha preso a sassate, massacrandola, una sessantenne, ai giardini 10 Maggio a Struppa (Genova). Un coraggioso cittadino di 30 anni lo ha inseguito e ha chiamato la polizia.

Il senso civico del giovane è stato decisivo affinché le indagini procedessero spedite; ha filmato l'aggressore e fornito l'identikit alla polizia che lo ha poi fermato poco distante e portato in questura. Lì ha provato anche ad aggredire gli agenti dicendo a uno di loro: "Il prossimo che prendo a sassate sei tu". Il 34enne, italiano, è ora in stato di fermo: richiesto la convalida al gip, l'accusa è tentato omicidio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il senza fissa dimora ha precedenti per truffa e furti, e ha tentato di picchiare anche il ragazzo sceso di casa per inseguirlo. La donna aggredita stava portando a spasso il suo cane e si era seduta su una panchina mentre parlava al telefono con suo marito. All'improvviso su di lei si è scagliata la furia dell'uomo che, secondo una testimone oculare, l'ha colpita almeno venti volte con il pesante masso (venti centimetri circa di diametro).

Le sue condizioni sono apparse gravi e a un certo punto si è temuto per la sua vita: è stata trasferita al San Martino, il principale nosocomio di Genova. Poi il quadro è migliorato e ha fatto così ritorno nel primo ospedale dove era stata ricoverata, il Galliera, che gestisce da protocollo i traumi cranici. Nei prossimi giorni sarà ascoltata dalla polizia giudiziaria e potrà raccontare la sua versione: al momento il brutale attacco rimane inspiegabile.

Continua a leggere su Today.it...