Delirio a Roma per Lukaku: danneggiate le auto dei lavoratori dell'aeroporto e dei viaggiatori

Almeno sette auto danneggiate, con i cofani ammaccati e i parabrezza rotti. La foga dei tifosi della Roma ha lasciato tracce evidenti sulle macchine parcheggiate all'aeroporto di Ciampino. Per vedere l'arrivo di Romelu Lukaku, il calciatore belga di proprietà del Chelsea sbarcato ieri nella capitale con un volo da Bruxelles, alcuni tifosi giallorossi si sono arrampicati sui tetti delle auto parcheggiate a ridosso dell'area di atterraggio, provocando danni ingenti sui tetti e sui vetri delle auto.

Le auto, lasciate lì da piloti, addetti ai lavori o persone che hanno poi preso un aereo per viaggiare, sono state infatti danneggiate dai tifosi della Roma, come si può vedere nel video qui sotto dell'agenzia LaPresse. Una brutta sorpresa per i proprietari delle macchine che avevano deciso di parcheggiarle fuori dall'aeroporto della capitale.

