Paura in autostrada: ubriaco guida per 10 km contromano sulla A21, poi scappa a piedi

Paura lungo la A21 in provincia di Brescia, dove un 37enne ha percorso con la sua auto contromano un tratto di circa dieci chilometri tra Flero e Castenedolo. Era ubriaco. E' stato fermato mentre cercava, dopo aver lasciato l'auto sulla corsia di marcia, di allontanarsi a piedi.

Guida contromano sulla A21 nel Bresciano

Follia in autostrada e tragedia sfiorata. Dramma evitato solo grazie alla prontezza degli altri automobilisti in transito. L'uomo poi è stato fermato dal personale della società concessionaria e della Polizia Stradale. Follia doppia: alla vista degli agenti ha cercato di scappare a piedi, dopo aver lasciato l'auto in mezzo alla corsia.

A dare l'allarme erano stati alcuni automobilisti: si sono visti arrivare contromano l'auto, sulla corsia di sorpasso. Ora è nei guai il 37enne di origini indiane, tra l'altro risultato positivo all'alcol test con un tasso superiore di 4 volte al limite consentito. Per questo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e multato per guida contromano: il veicolo è stato sottoposto a fermo, la sua patente immediatamente revocata.

Video da BresciaToday