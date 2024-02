Firenze, il momento del crollo nel cantiere ripreso dalle telecamere: il video

In un video ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona si vede il momento del crollo avvenuto alle 8.52 di venerdì mattina, 16 febbraio, nel cantiere all'ex Panificio Militare di Firenze dove sono in corso i lavori di costruzione del nuovo supermercato Esselunga. Nell'incidente sono rimaste coinvolte otto persone. Il bilancio, ancora parziale, è di tre morti, tre feriti e due dispersi.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe crollato un grosso pilone di cemento, che a catena avrebbe causato altri crolli, anche di un solaio, tutto materiale che sarebbe caduto sugli operai.

Domani, sabato 17 febbraio, Firenze sarà lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco Dario Nardella in un’ordinanza "raccogliendo lo spontaneo sentimento dei cittadini per manifestare in modo tangibile e solenne il dolore della città, così profondamente ferita dall’accaduto".

Sempre per sabato viene ordinata l'esposizione sugli edifici pubblici della bandiera della città di Firenze abbrunata o a mezz'asta, e di segni di lutto sui mezzi di trasporto pubblico e veicoli di servizio pubblico.