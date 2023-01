Giovane accoltellata a Termini: il video dell'aggressione

Gesto di un folle o aggressione condotta con lucidità e con finalità ben precise? È mistero intorno all'accoltellamento di una giovane di 24 anni di nazionalità israeliana avvenuto la sera di San Silvestro, poche ore prima della mezzanotte, alla stazione Termini di Roma. Le immagini riprese da una telecamera di sorveglianza hanno fatto il giro del web e mostrano l'attimo in cui un uomo con una busta blu estrae un coltello e assale alle spalle la vittima per poi colpirla più volte all'addome.

La vittima viene scaraventata a terra, poi si alza e sembra tentare una reazione cercando di colpire l'uomo. Lui però, con la mano destra, vibra un secondo colpo. A quel punto la ragazza si allontana stringendosi le mani all'addome, mentre l'uomo scappa via nella direzione opposta, infilando nel sacchetto blu ciò che teneva nella mano destra.

La giovane è stata soccorsa dal 118 e si trova La ora al Policlinico Umberto I, stabile ma in prognosi riservata, nel reparto di chirurgia d'urgenza. Uno dei colpi le ha lacerato il fegato, ed è stata sottoposta la scorsa notte a un trattamento di radiologia interventistica. La donna è stata ferita anche a un polmone, ma in modo meno grave. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indaga la Polfer.