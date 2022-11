A Ischia una montagna è franata sulle case: il video

Sono otto le vittime accertate dopo che stamattina a Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia, una frana è crollata dalla parte alta di via Celario e ha raggiunto il lungomare in piazza Anna De Felice. Lo ha riferito il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. Il bilancio, tuttavia, è provvisorio. "È una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili", ha detto il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.

La frana ha investito diverse auto in sosta, trascinandole fino al mare, e alcune abitazioni. Segnalati anche colate di fango, allagamenti e strade trasformate letteralmente in fiumi in piena. Il bilancio è drammatico: ci sono già otto morti. Il bilancio dei dispersi, invece, cresce con il passare del tempo.