La montagna è franata sulla statale: massi enormi in strada, il video

Circa trenta metri cubi di materiale roccioso si sono staccati da un costone della montagna e sono finiti sulla strada. Tutta la zona dell'alto lago di Garda al momento è isolata: nella tarda serata di giovedì 4 dicembre un ampio distaccamento di massi e detriti è franato sulla strada statale 45 bis, all'altezza del km 103+300, appena fuori dall'abitato di Limone sul Garda. L'allarme è scattato intorno alle 22: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale, la polizia stradale, i carabinieri e i tecnici dell'Anas (che ha competenza sulla tratta). In prima linea anche il sindaco Antonio Martinelli.

Secondo una prima ricostruzione, dalla montagna si sarebbero staccati almeno trenta metri cubi di materiale roccioso, in caduta da un costone soprastante la carreggiata, occupando l'intera sede stradale. Sono crollati alcuni massi giganteschi: si è trattato, ancora una volta, di una tragedia sfiorata. Per fortuna non si registrano feriti, nonostante la frana sia avvenuta appena fuori dal centro abitato di Limone. La strada 45 bis è stata ovviamente chiusa in entrambi i sensi di marcia, fino a nuovo ordine.

Per tutta la notte sono proseguiti i lavori di bonifica e messa in sicurezza, coordinati dai vigili del fuoco. In giornata sono attesi ulteriori sopralluoghi e approfondimenti anche da parte di tecnici e operai Anas, l'azienda nazionale autonoma delle strade statali. Un altro disastro in Alto Garda, a pochi giorni dalla terribile frana (in zona Tremosine) che ha costretto a una chiusura forzata la strada della Forra, che rimarrà chiusa ancora per chissà quanto tempo.

