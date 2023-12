Così rubano le borse nelle boutique di lusso: un video smaschera i ladri

Hanno rubato una borsa in una lussuosa boutique nel cuore di Milano. Poliziotti in servizio in via Cusani hanno arrestato tre uomini per furto aggravato: si tratta di un 67enne bosniaco, un 62enne sloveno e un 66enne montenegrino, tutti con precedenti per reati con il patrimonio.

Gli agenti li avevano già notati in corso Garibaldi, li hanno seguiti e hanno osservato tutti i movimenti. I tre sono entrati nella boutique uno per volta e, dopo aver finto di guardare diversi capi d'abbigliamento, uno ha arraffato una borsa dal valore di 2.300 euro nascondendola sotto il cappotto. Con loro avevano due attrezzi per asportare il dispositivo antitaccheggio e una tronchesina.

All'uscita sono stati raggiunti, in via Broletto, e bloccati, ancora con il bottino addosso. Il loro blitz è stato interamente ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video da MilanoToday