La maestra d'asilo e il video hard finito in rete e su Whatsapp

È una storia fatta di ricatti e licenziamenti quella che racconta oggi La Stampa in un articolo a firma di Giuseppe Legato. Una storia che è finita in tribunale e che parte da una ragazza impiegata in un asilo nido di un comune del torinese. Lei conosce un calciatore dilettante e intreccia con lui una storia che dura pochissimo, ma dopo due settimane che si frequentano gli invia un video hot e 18 foto.

Lui fa quello che nessun uomo dovrebbe mai fare: posta quasi tutto nella chat Whatsapp della sua squadra di calcetto. E per lei da quel momento comincia un incubo, visto che foto e video in cui è perfettamente riconoscibile cominciano a circolare in rete e diventa l'argomento della settimana. Ma la storia non finisce qui, perché ha un risvolto ancora peggiore: la moglie di uno dei calciatori trova le foto e si accorge che si tratta della maestra d'asilo di suo figlio. E spedisce tutto ad altre tre mamme. Poi chiama la maestra e la minaccia: "Guai a te se lo denunci o lo dici in giro. Altrimenti dico tutto alla dirigente dell’asilo". "Non riuscirà nel suo intento – scrive il pm Ruggero Crupi nell’avviso di conclusione delle indagini – solo per la ferma volontà della vittima di denunciare quanto accaduto".

La mamma a quel punto avverte la direttrice dell'asilo che invece di solidarizzare con la vittima la licenza e la umilia rendendo noti i motivi del provvedimento. E dice che così la ragazza non riuscirà più a trovare lavoro. La direttrice è finita a processo per diffamazione. Per l'ex fidanzato della vittima invece è andata peggio, tanto che ha chiesto al tribunale di “dribblare” il processo e accedere alla messa alla prova, istituto giuridico che corrisponde a una sorta di risarcimento sociale a cui le persone per cui è prevista una pena sotto i 4 anni chiedono di accedere per evitare la condanna. Ma il giudice Modestino Villani ha usato il pugno di ferro: il periodo di lavori socialmente utili durerà un anno. L’imputato dovrà svolgere otto ore di servizio ogni settimana senza poter disporre di sospensioni nei mesi estivi o nei periodi festivi. La maestra ha chiesto centinaia di migliaia di euro di risarcimento, altrimenti si costituirà parte civile nel processo penale che attende la direttrice e la moglie “spiona” del calciatore.