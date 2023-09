Schianto in diretta su Facebook, la rabbia del papà: "Poteva ucciderli tutti per qualche like"

Dopo l'incidente in diretta su Facebook avvenuto ad Alatri (in provincia di Frosinone), ripreso con lo smartphone dal 29enne che lo ha provocato domenica scorsa, parla il marito della donna che era alla guida dell'auto travolta. "Poteva ucciderli tutti solo per avere un like. Quando sono arrivato in strada ho riconosciuto la macchina, era distrutta completamente davanti, c'erano già le ambulanze e io non sapevo su quale delle tre salire", racconta Orlando Corsi. Nello schianto, infatti, sono rimasti feriti - oltre alla moglie - anche i loro due figli, un bimbo di 7 anni e una di 5.

"Basta ascoltare le urla di mia moglie in quel video per comprendere la follia", dice Orlando Corsi al Messaggero. Dopo lo schianto frontale, la diretta Facebook non si è interrotta e la donna gridava disperata perché qualcuno aiutasse i suoi figli. "Potevo morire per lo spavento", aggiunge l'uomo. Il conducente che stava filmando con il telefonino, un 29enne originario del Marocco, è risultato positivo all'alcoltest ed è ricoverato a Frosinone. Il sostituto procuratore di turno ha chiesto anche di rilevare la presenza di eventuali sostanze stupefacenti.

Attenzione: le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità degli utenti.

"Il punto lo sa qual è? - sottolinea Orlando Corsi -. È che per questa gente che usa in questo modo i social ce ne è altrettanta che mette like, che segue, che si appassiona. Io non vado a vedere questo sui social. Che uso se ne sta facendo?". Il riferimento è anche alla sfida social a bordo di una Lamborghini, presa a noleggio da un gruppo di youtuber ventenni, terminata con l'incidente a Casal Palocco (Roma), costata la vita a un bimbo di cinque anni.

Le immagini sono scioccanti, così come le urla disperate di una donna che teme di aver perso tutto, in un solo istante. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri della compagnia di Alatri. L'uomo è in diretta su Facebook quando non riesce più a tenere il volante, perde il controllo e invade la corsia opposta proprio nel momento in cui sta transitando una Nissan Qashqai condotta da una donna e con a bordo i suoi bambini. L'impatto, il vetro che scoppia, le grida: tutto immortalato nella diretta che continua ad andare in onda.

L'incidente poteva avere conseguenze peggiori. La piccola, che aveva perso conoscenza, è stata trasferita in elicottero presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stata stabilizzata e operata ad una gamba: ora è fuori pericolo. La madre e il fratellino sono stati invece trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Alatri. La posizione dell'automobilista è ora al vaglio della procura di Frosinone: l'uomo potrebbe anche rispondere di tentato omicidio stradale.

