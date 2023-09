Schianto mentre fa una diretta su Facebook: travolti una mamma e due bambini. Il video

La folle velocità, la musica alta. E infine lo schianto. Stava facendo una diretta su Facebook quando ha perso il controllo dalla sua Audi, travolgendo un'auto che arrivava in direzione opposta. Nell'impatto frontale, avvenuto domenica pomeriggio ad Alatri, in provincia di Frosinone, tre persone sono rimaste ferite, una mamma e i due figli piccoli a bordo della Nissan investita. La bambina è stata trasportata in elicottero al Bambino Gesù di Roma in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. L'uomo alla guida dell'Audi, un 27enne di origini magrebine, trasmetteva via social, fino al momento in cui si è andato a schiantare sulla Nissan delle vittime, in località Tecchiena.

Le immagini sono scioccanti, così come le urla disperate di una donna che teme di aver perso tutto, in un solo istante. Il filmato è stato acquisito dai carabinieri della compagnia di Alatri. L'uomo è in diretta su Facebook quando non riesce più a tenere il volante, perde il controllo e invade la corsia opposta proprio nel momento in cui sta transitando una Nissan Qashqai condotta da una donna e con a bordo i suoi bambini di 10 e 5 anni. L'impatto, il vetro che scoppia, le grida: tutto immortalato nella diretta che continua ad andare in onda.

L'incidente poteva avere conseguenze peggiori. La piccola, che aveva perso conoscenza, è stata trasferita in elicottero presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, dove è stata stabilizzata e operata ad una gamba: ora è fuori pericolo. La madre e il fratellino sono stati invece trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Alatri. La posizione dell'automobilista è ora al vaglio della procura di Frosinone: l'uomo potrebbe anche rispondere di tentato omicidio stradale. Si attende l'esito degli esami tossicologici e dell'etilometro effettuati in ospedale, dov'è stato ricoverato con una prognosi di trenta giorni.

