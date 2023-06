"Miracolati". Lo racconta su Facebook un finanziere di Lecce che si trovava sul Flixbus coinvolto nell'incidente sull'autostrada A16. "Insieme a mio figlio e alla sua ragazza e altre 36 persone ci siamo capovolti con il Flixbus, sfondando il guardrail e capovolgendoci in una scarpata. Fortuna che l'automezzo posizionato in senso verticale è stato frenato dalla boscaglia e la rottura di un finestrino ci ha consentito di uscire quasi tutti dall'abitacolo. All'interno scene di panico, abbiamo gattonato come dei soldati in una trincea fino a uscire dall'abitacolo. I soccorsi, vigili del fuoco, autoambulanze ed elicottero sono giunti sul posto dopo circa 20 minuti. A margine mentre ci preoccupavamo per le persone, è passato un furgone verde senza nemmeno fermarsi".