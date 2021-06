Funivia Mottarone: l'incidente dalle telecamere di sicurezza

La cabina che si avvicina alla stazione della funivia del Mottarone e quando già i passeggeri si stavano per alzare si nota la fune traente spezzarsi: all'improvviso la cabina si impenna e inizia a scivolare all'indietro fino al salto nel vuoto trovando nel pilone quasi un trampolino. Così hanno perso la vita le 14 persone che erano a bordo della funivia del Mottarone. Il quindicesimo, il piccolo Eitan, si è salvato forse solo grazie all'ultimo abbraccio del padre.

L'impatto a terra non si vede perché avviene dietro a un rilievo, ma le immagini esclusive diffuse dal Tg3 mostrano che cosa è successo quel maledetto 23 maggio. Le immagini registrate dai carabinieri riprendendo un monitor sono agli atti dell'inchiesta.

Immagini non adatte a pubblico impressionabile

Il video che può urtare la sensibilità di quanti lo guarderanno è disponibile sui canali social della rete Rai.

Nella inquadratura si vede anche l'addetto alla stazione d'arrivo alzare per un attimo la testa, come a guardare qualcosa che non va. Poi si nota la fune spezzata mentre la cabina scivola senza alcun freno verso valle e l'uomo corre a chiamare i soccorsi. Ma ormai è troppo tardi.