Furgone travolge due 15enni in bici: il video degli ultimi istanti di Valentino Colia

La bici che scivola via sull'asfalto. Il ragazzino che resta immobile a terra. Lui che cerca di soccorrerlo, sembra sollevarlo. Poi si piega su di lui. Sono i tragici frame di un video (che non pubblichiamo) che riprende il drammatico incidente avvenuto la sera di lunedì 17 luglio a Garbagnate Milanese, dove un 32enne alla guida di un Ford Transit ha travolto e ucciso il 15enne Valentino Colia e la sua amica Ambra L., 16 anni compiuti mercoledì e ancora ricoverata in condizioni gravissime al Niguarda di Milano.

I due, stando a quanto finora ricostruito, stavano attraversando la strada sulla stessa bicicletta, seguiti da altri due amici, anche loro in bici. Sulle strisce sono stati centrati in pieno dal furgone, condotto dal 32enne Bogdan Pasca, che era al volante senza patente - come già successo in passato - e ubriaco, con un livello di alcol nel sangue due volte oltre il consentito.

Il 32enne è stato invece arrestato in flagranza con l'accusa di omicidio stradale: l'arresto è stato convalidato giovedì mattina e l'uomo si trova in carcere. "C'era un parapetto che mi copriva la visuale, ho provato a rianimare il ragazzo, ma non ce l'ho fatta", ha detto al giudice per le indagini preliminari nell'interrogatorio di garanzia.

Il video - particolarmente "crudo" - conferma quindi la dinamica dell'incidente con lo schianto e il tentativo disperato del 32enne di scorrere Valentino. E in effetti nelle immagini - registrate dalla telecamera di un negozio - si vede il guidatore scendere dal furgone subito dopo lo schianto e sollevare da terra il 15enne.