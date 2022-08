La storia dei video di Nedved alticcio

Sono virali in queste ore sui social network (Twitter in primis) due video che sembrano ritrarre il dirigente della Juventus Pavel Nedved in alcuni momenti di divertimento. Nessun commento ufficiale ovviamente né da parte del diretto interessato né dalla società.

Non è chiaro a quando risalgano i filmati, né dove siano stati girati, ma dalle immagini ci sono pochi dubbi che sia proprio l'ex campione ceco. Nedved viene immortalato mentre balla con tre ragazze in un locale, e a una di loro tocca il seno. Circola anche un secondo video, nel quale un uomo che sembra essere sempre Nedved si allontana dal locale da solo a fine serata.