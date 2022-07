Il 15enne che fa il video mentre uccide il nonno e lo pubblica

Ha ripreso in video con il cellulare la scena di lui mentre saltava sopra il nonno a terra, dopo averlo tramortito a colpi di sedia e aspirapolvere. Poi ha pubblicato quelle drammatiche immagini sul proprio stato di whatsapp il 15enne che venerdì scorso ha ucciso il nonno, un uomo di 78 anni, nella casa in cui vivevano a Bucchianico, in provincia di Chieti. Quelle immagini sono un elemento indiziario pensate a carico del giovanissimo ed è per questo che il cellulare del presunto killer è stato già sequestrato dai carabinieri, che indagano sulla morte dell’anziano.

Secondo quanto ricostruito dai militari, sarebbe scoppiata una lite fra il ragazzo, affetto da problemi psichici e affidato ai nonni, e la nonna. Questa lo avrebbe rimproverato perché passava tutto il tempo al cellulare. Ne è scaturita una lite fra i due, nella quale è intervenuto il nonno, in diesa della moglie. Poi la rabbia cieca del 16enne, che ha massacrato il nonno prima con un sedia, per poi continuare a infierire sull’anziano con l’aspirapolvere.

L’uomo è morto la notte scorsa nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Pescara, dove era stato ricoverato a causa delle gravi lesioni al volto e delle diverse fratture delle costole e lombari. Il nipote è invece indagato per omicidio volontario aggravato dal legame di parentela. È in arresto, piantonato nell'ospedale di Chieti dove è stato portato dal 118 subito dopo il fatto. Infatti il giovane, dopo aver aggredito il nonno e aver postato il video sul sistema di messaggeria, si è chiuso nella sua camera da letto. È uscito solo quando sono arrivati i carabinieri insieme ai sanitari, che lo hanno subito portato all’ospedale.