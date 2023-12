Il pensionato picchiato selvaggiamente per un rimprovero a un ragazzo

Una brutale aggressione. È quella registrata mercoledì pomeriggio (27 dicembre) in zona Santa Croce, in centro a Firenze, quando un uomo di 70 anni è stato preso a calci e pugni allo stomaco, sulla schiena e infine sulla testa, per poi essere scaraventato contro un muro. Autore del pestaggio un giovane, ripreso anche in un video, che è poi scappato. Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo al pronto soccorso con 21 giorni di prognosi.

Rimprovera un ragazzo per il cane senza guinzaglio: pensionato picchiato a Firenze

Secondo quanto emerso finora, l'anziano sarebbe stato colpito perché avrebbe rimproverato il giovane che non teneva il suo cane al guinzaglio e per questo poteva essere pericoloso. Dopo la violenza e grazie alle indagini dei carabinieri, oggi il presunto autore del pestaggio è stato individuato e denunciato per lesioni personali.

Si tratta di un 29enne (italiano) alla cui individuazione i militari della compagnia di Firenze sono arrivati anche attraverso la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza cittadina. I motivi dell'aggressione, fanno sapere dall'Arma, verranno ricostruiti meglio nelle prossime fasi degli accertamenti.

Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità