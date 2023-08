La ragazza insieme al branco prima dello stupro: ecco il nuovo video

La ragazza di 19 anni stuprata nella notte tra il 6 e il 7 luglio da un gruppo di giovani nella zona del Foro Italico, a Palermo, ha lasciato la città. Per la giovane vittima, che dopo le violenze subìte e le denunce al branco che l'ha aggredita vive in una situazione estremamente delicata, è stato disposto il trasferimento in una comunità protetta, fuori da Palermo. I sette giovani accusati dello stupro si trovano invece in carcere.

Nelle scorse ore proprio lei stessa aveva espresso tutte le sue preoccupazioni in un drammatico messaggio affidato al suo profilo social. "Sono stanca, mi state portando alla morte", ha scritto. Rispondendo al commento di un utente che la accusava di essere stata consenziente, la 19enne ha detto: "Io stessa anche senza questi commenti non ce la faccio più. Non ho voglia di lottare né per me né per gli altri. Non posso aiutare nessuno se sto così. Se riesco a farla finita porterò tutti quelli che volevano aiutarmi sempre nel mio cuore".

In questo video di TgCom24, una nuova sequenza di immagini mostra la ragazza insieme al branco prima delle violenze, per le strade di Palermo.

