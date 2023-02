Rider a 100 chilometri orari in tangenziale col monopattino: il video

Un rider col suo monopattino elettrico ha percorso la tangenziale di Asti, in Piemonte, a circa 100 chilometri orari. In un video rilanciato dal ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini e in origine condiviso dal canale Welcome to favelas, si vede il rider che percorre la tangenziale a una velocità insolita. "Sulla tangenziale di Asti, a 100 all'ora, col monopattino. Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici", il commento di Matteo Salvini sul video del rider che in poco tempo è stato molto condiviso e commentato.

Educazione, prevenzione, sanzione: siamo già al lavoro per il nuovo Codice della Strada che introdurrà nuove norme e controlli per chi guida i monopattini elettrici.

"E il limite di 20 chilometri orari che raggiungono i monopattini a noleggio dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare", aggiunge Salvini.