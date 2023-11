Si scava per la nuova galleria Tav e una "strana" schiuma bianca sommerge tutta la zona: il video

Le immagini arrivano dalla provincia di Brescia. Gli scavi sotterranei alla galleria naturale di Lonato per la nuova linea ad alta velocità (Tav) Brescia Est-Verona sarebbero la causa della clamorosa fuoriuscita di schiuma nei terreni e nel vigneto (coltivato a groppello) di proprietà dell’agriturismo Corte Aurea di San Cipriano, ai confini tra Desenzano e Lonato. Il video è rilanciato da BresciaToday. I sommovimenti del terreno hanno inoltre dato il via a uno smottamento che ha abbattuto una cancellata, una quercia quasi secolare, parte della strada (siamo nella zona di Via Lugasca) e provocato una voragine di due metri mezzo, ora colma d'acqua.

I fatti risalgono alla notte tra domenica e lunedì. "Era da giorni che sentivamo come dei gorgoglii sotterranei – ammette Giancarlo Magoni, titolare dell’azienda agricola insieme ai figli Giovanni e Dorina – finché domenica notte, come fosse un geyser, da un buco in giardino è cominciata a fuoriuscire tanta, tantissima schiuma, che ha ricoperto il terreno, la piscina, il vigneto. L’abbiamo trovata pure nel piano interrato".

La sostanza in questione, spiega BresciaToday, sarebbe un agente schiumogeno utilizzato per lo scavo delle gallerie: serve a preparare il terreno alle operazioni ma anche a limitare i danni da usura ai macchinari. Tra Lonato e Desenzano si sta scavando la seconda canna della galleria naturale (da circa 4,5 km) che fa parte del sistema della "Galleria Lonato", l'opera più costosa e complicata della nuova linea Tav (da sola vale 206 milioni di euro, quasi il 10% dei 2,6 miliardi complessivi).

Poche ore dopo che è emerso (è proprio il caso di dire) il "problema" sul posto sono giunti i tecnici di Arpa e dei Comuni di Desenzano e Lonato per il dovuto sopralluogo, oltre alla Polizia Locale, ai Vigili del Fuoco e a Cepav due, il Consorzio Eni per l’alta velocità che è general contractor della Brescia Est-Verona. Verranno fatte tutte le necessarie analisi. Un anno e mezzo fa, sempre in Via Lugasca, durante gli scavi alla prima canna della galleria naturale, si era verificato un doppio fronte franoso.