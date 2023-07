Fanno sesso per strada (e non era la prima volta), in auto il figlio vede tutto: denunciati

?Sono stati denunciati l'uomo e la donna che lo scorso 20 luglio sono stati ripresi in video mentre consumavano un rapporto sessuale in strada a Bacoli, in provincia di Napoli. Il video si è diffuso rapidamente sul web diventando virale. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli hanno individuato i due e li hanno denunciati per atti osceni in luogo pubblico. Ma sono emersi ulteriori dettagli: un bambino e un'apparente predisposizione a fare sesso in pubblico per la coppia.

La coppia che fa sesso in giro: le indagini svelano i dettagli

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricostruire la vicenda: i due, un 36enne e una 26enne di Pozzuoli, hanno fatto sesso appoggiandosi alla portiera di un'auto, senza farsi troppi problemi per la presenza di tanti passanti, tra cui bambini. La scena era stata ripresa e postata, con tanto di video, sulla pagina Facebook "Bacoli Futura".

Ora, le indagini dei carabinieri hanno permesso di verificare la presenza in auto di un bambino di 3 anni, figlio della donna. "Sta girando sul web il video di una coppia di giovani che, scesi dalla propria auto, a Bacoli, fanno sesso in strada. Saranno denunciati per atti osceni in luogo pubblico - aveva commentato il sindaco Josi Della Ragione - È un fatto indecente. Punto. Permettetemi però di fare una riflessione" ragiona.

"Trovo sinceramente ancora più squallido quanti hanno ripreso la scena. Come se fosse uno spettacolo. Facendo diventare il video, virale. Senza pensare di contattare le forze dell’ordine. Senza pensare di fare qualcosa per mettere fine a questo degrado. Ma restando lì, a filmare. E a pubblicare addirittura questo video, sui social. Provando pure a innescare strumentalizzazione politica. Al grido: 'Bacoli è abbandonata. Mancano i controlli'. Allucinante", sostiene il sindaco.

"Voglio invece ringraziare il cittadino che ha ripreso quanto accaduto. Ha ripreso la targa dell’auto. E, anziché pubblicare il video su Facebook, l’ha consegnato alle forze dell'ordine. La coppia sarà denunciata. E pagherà le conseguenze di quanto fatto. Punto. Per gli odiatori seriali, rilassatevi. Trovate pace. Un Maalox alla volta", conclude il primo cittadino.

A quanto pare, la coppia era solita fare sesso in luoghi pubblici: i due avrebbero infatti avuto un altro rapporto anche all'interno di un bar, a Pozzuoli. I due sono stati denunciati e ora devono rispondere anche del reato di corruzione di minorenne. La vicenda è stata segnalata ai servizi sociali competenti per territorio.

